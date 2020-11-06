Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor
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Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor

06.11.2020 19:29 | Son Güncelleme: 06.11.2020 19:34
Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor

Bursa'da 10 bin kişinin oturduğu 1050 konutlar sitesinde çatlak binalarda yaşayan vatandaşlar korku içerisinde yaşıyor. Yaşanan en küçük depremi bile güçlü hisseden vatandaşlar her an binaları göçecek korkusuyla yaşıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 35 yıl önce yapılan 1050 Konutları'nda bin 50 daire bulunuyor. Bu binalarda yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor. Yaşlanan binaların kolonları, temeli, duvarları çatlamış durumda.

EN KÜÇÜK DEPREMDE BİNALARI ÇÖKECEK KORKUSUYLA YAŞIYORLAR

Yaşanan en küçük depremi bile güçlü hisseden vatandaşlar her an binaları göçecek korkusuyla yaşıyor. Kimi binalar ise ortadan ayrılmış durumda. Bursa'da yaşanacak orta ölçekli bir depremde yıkılması muhtemel binalarda yaşayanlar ise acil kentsel dönüşüm bekliyor.

Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE SAĞLAM BİNALARA KAVUŞMAK İSTİYORLAR

Kimi vatandaşlar gece korkudan uyuyamazken kişi ise çocuklarıyla birlikte uyumak zorunda kalıyor. Burada yaşayan herkesi psikolojisi bozulmuş durumda tek istekleri kentsel dönüşümle sağlam binalara kavuşmak.

Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor

"DEPREME BİLE GEREK KALMADAN YIKILABİLİR"

Çatlak binalarda korkarak oturduklarını ifade eden 1050 Konutları sakinleri, "Yaşadığımız binalar eski kolonları, duvarları ve temelleri çatlamış durumda, depreme bile gerek kalmadan kendiliğinden bile yıkılabilir. Biz burada korkuyla yaşıyoruz. Bursa'da olacak orta ölçekli bir depremde burada yaşayan 10 bin kişi enkaz altında kalabilir lütfen yetkililer sesimizi duysun" dedi.

Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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