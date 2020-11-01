Depremden arda kalan en acı görüntü! Kurtarma çalışmasındaki görevli, bulduğu oyuncak bebeğe bakıp ne yapacağını bilemedi

6.6'lık depremle yıkılan İzmir'de 58 kişi hayatını kaybetti, 896 vatandaşımız hayatını kaybetti. Enkaz altındaki çalışmaların devam ettiği sırada bir personelin bulduğu oyuncak bebeğe uzun süre baktığı ve ağladığı anlar yürekleri burktu.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan deprem sonrası yıkılan binaların enkazında AFAD arama kurtarma ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor. Deprem sonrası enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için yürütülen seferberlikte birçok vatandaş, yıkılan binaların altından çıkarıldı. Şu ana kadar 100'den fazla vatandaş enkaz altından sağ ya da yaralı kurtarıldı.

ENKAZDAN OYUNCAK BEBEK ÇIKARDI

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı da artarken, bir can daha kurtarma umuduyla canla başla çalışan personelin görüntüsü ise yürekleri dağladı. Çalışma esnasında çıkardığı oyuncak bebeğe bakan personel, yaşanan acıyı gözler önüne serdi.