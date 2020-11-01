Depremden arda kalan en acı görüntü! Kurtarma çalışmasındaki görevli, bulduğu oyuncak bebeğe bakıp ne yapacağını bilemedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Depremden arda kalan en acı görüntü! Kurtarma çalışmasındaki görevli, bulduğu oyuncak bebeğe bakıp ne yapacağını bilemedi

01.11.2020 14:35 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:57

6.6'lık depremle yıkılan İzmir'de 58 kişi hayatını kaybetti, 896 vatandaşımız hayatını kaybetti. Enkaz altındaki çalışmaların devam ettiği sırada bir personelin bulduğu oyuncak bebeğe uzun süre baktığı ve ağladığı anlar yürekleri burktu.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan deprem sonrası yıkılan binaların enkazında AFAD arama kurtarma ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor. Deprem sonrası enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için yürütülen seferberlikte birçok vatandaş, yıkılan binaların altından çıkarıldı. Şu ana kadar 100'den fazla vatandaş enkaz altından sağ ya da yaralı kurtarıldı.

ENKAZDAN OYUNCAK BEBEK ÇIKARDI

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı da artarken, bir can daha kurtarma umuduyla canla başla çalışan personelin görüntüsü ise yürekleri dağladı. Çalışma esnasında çıkardığı oyuncak bebeğe bakan personel, yaşanan acıyı gözler önüne serdi.

Depremden arda kalan en acı görüntü! Kurtarma çalışmasındaki görevli, bulduğu oyuncak bebeğe bakıp ne yapacağını bilemedi
Haber Yorumları (1)
GURBETCİ: Canimiz yandi türkiyem... sizin orda ayaginiza tas deyse, bizim burda canimiz yanar. Ya rabbim yar ve yardimciniz olsun..
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Aleyna Tilki Eser Yenenler Mustafa Sandal Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Eddie Newton Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Josef De Souza
Daha Fazla Anne İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Depremden arda kalan en acı görüntü! Kurtarma çalışmasındaki görevli, bulduğu oyuncak bebeğe bakıp ne yapacağını bilemedi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 15:02:09. #1.15#
title