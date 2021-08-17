Depremde kaybettiği ailesinin acısı hala yüreğinde

Marmara Depremi'nde eşini ve 1 çocuğunu kaybeden, KOAH hastalığı nedeniyle 5 yıldır da evinden çıkamayan İlhan Çakır, aradan 22 yıl geçmesine rağmen acısını yüreğinde yaşıyor.

Marmara Depremi'nde eşini ve 1 çocuğunu kaybeden, KOAH hastalığı nedeniyle 5 yıldır da evinden çıkamayan İlhan Çakır, aradan 22 yıl geçmesine rağmen acısını yüreğinde yaşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde eşi ve 1 çocuğunu kaybeden ve KOAH hastalığı nedeniyle 5 yıldır evinden çıkamayan İlhan Çakır'ın yardımına, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri yetişti.

Evinden özel araçla alınan Çakır'ın, henüz hiç görmediği Seka Park'ı gezmesi sağlandı.

"2 oğlumla birlikte hayat mücadelesine devam ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çakır, 17 Ağustos'u hiçbir zaman unutmadığını belirterek, "17 Ağustos 1999 depremini Gölcük'te bizzat yaşadım. 16 Ağustos akşamı Kandıra'da tatildeydik. Eve dönüş yaptıktan sonra evde kalan çöpleri atmam için eşim beni dışarı gönderdi. Ben aşağıya indiğimde deprem meydana geldi. Gözlerimin önünde evin yıkılmasını seyrettim. Eşim ve çocuklarım enkaz altında kaldılar. Eşimi ve 1 çocuğumu kaybettim. 2 oğlumla birlikte hayat mücadelesine devam ettik." ifadesini kullandı.

Hastalığı nedeniyle evinden çıkamadığını vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"KOAH hastalığım nedeniyle 5 senedir evdeydim. Seka Park diye güzel bir yer olduğunu duydum. Hastalıklarımdan dolayı Seka Park kurulduğundan beri hiç gezmemiştim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezini aradım. Evime özel bir araba ile geldiler. Beni aldılar, Seka Park'ı gezdirdiler. 5 yıl sonra ciğerlerime temiz hava çektim. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve belediye personeline çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay