Depremde hasar gören okulların yerine yenisi yapılıyor Malatya'da depremde zarar görüp yıkılmasına karar verilen 29 okulun yerine yapılmaya başlanan okulların bazılarının yeni eğitim yılına yetiştirileceği bildirildi.

Malatya'da depremde zarar görüp yıkılmasına karar verilen 29 okulun yerine yapılmaya başlanan okulların bazılarının yeni eğitim yılına yetiştirileceği bildirildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden büyük oranda etkilenen komşu şehir Malatya'daki 29 okulun yıkılmasına karar verilmişti.

Yıkılan okulların yerine ise yenileri yapılıyor.

Vali Aydın Baruş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, inşaatları devam eden Erman Ilıcak Eğitim Kampüsü, Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, güçlendirme çalışmaları yapılan Malatya Lisesi, 24 Derslikli Fırat İlkokulu, Kazım Karabekir İlkokulu ve son olarak Hanımınçiftliği 15 Derslikli Okulu ziyaret ederek yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

24 Ocak'ta yaşanan depremin ardından 29 okulun zarar görerek yenilenmesi kararı aldıklarını belirten Vali Baruş, "Yeni yapılan bu okullar ile çocuklarımız daha sağlam yapılarda daha iyi koşullarda eğitimlerine devam edecekler. Böylece eğitim kalitemizi daha da yükseltme gayretindeyiz" dedi.

Vali Baruş, inşaatların mümkün olduğunca sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde bitirilip yeni eğitim öğretim yılına hazır hale gelmesi konusunda talimat verdi.

Çarmuzu'ya Sağlık Hizmetleri Merkezi

Diğer yandan, Vali Baruş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ile İl Sağlık Müdürü Prof. Dr Recep Bentli, Çarmuzu Mahallesi'nde inşaatı devam eden Sağlık Hizmetleri Merkezi inşaat alanında inceleme yaptı. Vali Baruş, burada İl Sağlık Müdürü Prof. Dr Recep Bentli ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan'dan bilgiler aldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr Recep Bentli, burada yaptığı açıklamada, bölgenin nüfus oranının yüksek olması sebebiyle Sağlık Hizmetleri Merkezinin 9 hekimli olacağını belirterek, "Merkezin faaliyete geçmesi durumunda bulunduğu bölgenin sağlık ihtiyaçlarına büyük oranda katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA