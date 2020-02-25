Depremde hasar gören minare böyle yıkıldı

25.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:46

Elazığ depreminin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında acil yıkım kararı verilen ve kentsel dönüşüm yapılacak alanlarda bin 200 binanın yıkımı tamamlandı. Yıkım çalışmaları kapsamında ağır hasar alan ve yıkım çalışması başlatılan 45 yıllık Hacı Osmaniye Camii'nin minaresinin kontrollü yıkılma anı kameralara yansıdı.



Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin arından hasar gören yapıların yıkımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde kontrollü olarak devam ediyor. Özellikle deprem nedeniyle ölümlerin meydana geldiği Mustafa Paşa ile Sürsürü Mahallesi başta olmak üzere Abdullahpaşa, Rüstempaşa dahil diğer mahallelerde aralıksız olarak çalışma yapılıyor.Yıkım çalışmalarında 19 uzun erişimli yıkım makinesi makas, 50 ekskavatör ve 100 hafriyat kamyonu olmak üzere 169 iş makinesinin yer aldığı öğrenildi. Depremin hemen ardından başlatılan çalışmalar kapsamında ağır hasarlı ve kentsel dönüşüm kapsamında şuana kadar bin 200 yapının yıkımının tamamlandığı, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yıkımların aralıksız olarak acil ve riskli bölgelerde planlı olarak devam edeceği kaydedildi.



45 yıllık cami depreme dayanamadı



Mustafapaşa Mahallesinde bulunan ve 1975 yılında yapılan Hacı Osmaniye Camiide ağır hasar aldı. Hasar gören caminin ilk önce minaresi kontrollü olarak yıkıldı. Minarenin yıkım anı da kameralara yansıdı. Ardından caminin yıkımı iş makineleriyle kontrollü olarak başlatıldı.



Mahalle muhtarı Yusuf Çakmak, "Bu gün Hacı Osmaniye Camii yıkılıyor. Camimiz 1975 yılında yapıldı. Bugün minaresi yıkıldı. Şuan yıkımı halen devam ediyor. Minarenin yıkımı esnasında epey bir kalabalık vardı.Yıkımlar mahallemizde halen devam ediyor. Mustafapaşa mahallesinin yüzde 70'i yok sayılır"dedi.



İtiraz sayısı 14 bin 342'ye yükseldi



19 bin 821 bağımsız bölümden oluşan yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 8 bin 519 yapı başta olmak üzere orta ve hafif hasarlı binalar için itiraz süreci 17 Şubat'ta başlatılmıştı. Bugün itibariyle 2 ilçe ve bir belde ile birlikte 18 noktada devam eden itiraz sürecinde başvuru sayısı 14 bin 342 olduğu bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA