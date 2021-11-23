Deprem şehidi öğretmen, mezarı başında anıldı

VAN (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesinde, 2011'de meydana gelen 7.2'lik depremde; eşi, kızı, ağabeyi ve yengesi ile birlikte evlerinin enkazında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Mehmet Murat İşler (40), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde meslektaşları ve öğrencileri tarafından mezarı başında anıldı.

Van, 23 Ekim 2011'de saat 13.41'de, 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Geniş alanda hissedilen deprem, Van ve Erciş ilçesinde ise büyük yıkıma neden oldu. Erciş'in 3'te 1'lik bölümü enkaza dönüşürken, Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmen Mehmet Murat İşler, eşi Güven (32), kızı Şeval (3), ağabeyi Halit (44) ve yengesi Nevin (35) ile birlikte yaşadıkları evde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2013 yılında ismi, görev yaptığı Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verilen Mehmet Murat İşler, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi anıldı. Meslektaşları ve öğrencileri Mehmet Murat öğretmeni, Seyit Muhammet Mezarlığı'nda ziyaret ederek kabrine karanfil bırakıp, dualar okudu.