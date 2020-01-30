: Deprem paylaşımları gündem olan Berna Laçin'in reklam anlaşması feshedildi

30.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:30

Oyuncu Berna Laçin, Elazığ'da meydana gelen şiddetli depremin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımlardan dolayı tepkilerin odağı oldu. Binlerce kişi, Twitter hesaplarından paylaşım yaparak tepki gösterdikleri Laçin'in marka yüzü olduğu bulaşık sabununu da kullanmayacağını söyledi. Tepki mesajlarının yağdığı Laçin'in bir süredir reklamlarında oynadığı marka ile de anlaşmaları feshedildi.

DEPREM PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKTİ

Berna Laçin, Türkiye'nin tek yürek olduğu anlarda, vergi muafiyetinin sağlanması için devletin depremin şiddetini düşük gösterdiğini belirterek tepki gösterdi. Paylaşımlarından dolayı tepkilerin odağında olan Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı.

REKLAM ANLAŞMALARI FESHEDİLDİ

Soruşturma kararının ardından Berna Laçin ile reklam anlaşması olan P&G firması, fesih kararı aldı. Firmanın bu kararı almasında, Berna Laçin'in toplumun büyük bir kesimi tarafından eleştiriliyor olması etkili oldu. Marka, Laçin ile olan tüm paylaşımlarını da sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

NE OLMUŞTU?

Berna Laçin, Elazığ'da meydana gelen depremin ilk olarak 6.8 ardından 6.5 büyüklüğünde olduğu açıklaması yapılmasının ardından "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" paylaşımında bulunmuştu. Laçin, Kızılay'ın bağış çağrısında bulunmasıyla ilgili de "Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak ? Onca toplanan deprem vergisine ne oldu?" demişti.

BERNA LAÇİN KİMDİR?

Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanınca ailecek İstanbul'a yerleşti. Mimarlık okurken oyunculuk yönü ağır basınca okulu yarıda bırakıp 1988 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.

Aynı yıllarda Kenter Tiyatrosu'nda "Şafak Yıldızları" oyunuyla profesyonel tiyatrocu oldu. 1990 yılında şehir tiyatrosundayken televizyon hayatına da başladı. 1996 yılında televizyonda ''Taksi" programını sundu. 1997 yılında Kanal D'de ''Çocuktan Al Haberi'' adlı programın yanı sıra 'Böyle mi Olacaktı" adlı diziyle ekrana geldi.

Berna Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yaptı. 2010 yılında ATV'de "Her şey İçin Berna Laçin" adlı programı sundu. Berna Laçin, 1996 yılında çocukluk aşkı işadamı Tolga Eşiz ile evlendi. Ada adında bir kızları var.

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