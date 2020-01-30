Deprem paylaşımları gündem olan Berna Laçin'in reklam anlaşması feshedildi
Bir temizlik markası, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası yaptığı paylaşımlardan dolayı tepki çeken Berna Laçin ile reklam anlaşmalarını feshetti. Markanın reklam yüzü olan Laçin, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.
Oyuncu Berna Laçin, Elazığ'da meydana gelen şiddetli depremin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımlardan dolayı tepkilerin odağı oldu. Binlerce kişi, Twitter hesaplarından paylaşım yaparak tepki gösterdikleri Laçin'in marka yüzü olduğu bulaşık sabununu da kullanmayacağını söyledi. Tepki mesajlarının yağdığı Laçin'in bir süredir reklamlarında oynadığı marka ile de anlaşmaları feshedildi.
DEPREM PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKTİ
Berna Laçin, Türkiye'nin tek yürek olduğu anlarda, vergi muafiyetinin sağlanması için devletin depremin şiddetini düşük gösterdiğini belirterek tepki gösterdi. Paylaşımlarından dolayı tepkilerin odağında olan Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı.
REKLAM ANLAŞMALARI FESHEDİLDİ
Soruşturma kararının ardından Berna Laçin ile reklam anlaşması olan P&G firması, fesih kararı aldı. Firmanın bu kararı almasında, Berna Laçin'in toplumun büyük bir kesimi tarafından eleştiriliyor olması etkili oldu. Marka, Laçin ile olan tüm paylaşımlarını da sosyal medya hesaplarından kaldırdı.
NE OLMUŞTU?
Berna Laçin, Elazığ'da meydana gelen depremin ilk olarak 6.8 ardından 6.5 büyüklüğünde olduğu açıklaması yapılmasının ardından "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" paylaşımında bulunmuştu. Laçin, Kızılay'ın bağış çağrısında bulunmasıyla ilgili de "Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak ? Onca toplanan deprem vergisine ne oldu?" demişti.
BERNA LAÇİN KİMDİR?
Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanınca ailecek İstanbul'a yerleşti. Mimarlık okurken oyunculuk yönü ağır basınca okulu yarıda bırakıp 1988 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.
Aynı yıllarda Kenter Tiyatrosu'nda "Şafak Yıldızları" oyunuyla profesyonel tiyatrocu oldu. 1990 yılında şehir tiyatrosundayken televizyon hayatına da başladı. 1996 yılında televizyonda ''Taksi" programını sundu. 1997 yılında Kanal D'de ''Çocuktan Al Haberi'' adlı programın yanı sıra 'Böyle mi Olacaktı" adlı diziyle ekrana geldi.
Berna Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yaptı. 2010 yılında ATV'de "Her şey İçin Berna Laçin" adlı programı sundu. Berna Laçin, 1996 yılında çocukluk aşkı işadamı Tolga Eşiz ile evlendi. Ada adında bir kızları var.
Haber Videosu: Deprem paylaşımları gündem olan Berna Laçin'in reklam anlaşması feshedildi
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şımarık kadın. Rabbim hiç kimseye deprem korkusunu yaşatmasın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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geç bile kaldılarCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Bomboş bir insan yerinde bir karar vermiş firma.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Her zaman söylerim kardeşim sosyal medya kullanmayın her şekilde zararlı diyeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu kadın nerden türedi yav . reklamdan başka oynadığı bi film yok bi sanat yok.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ÇOTA TIN. KADIN KÖTU BİRŞEY DEMEDİ. TOPLUMUN COGUNLUGU ÖFKEYLE HAREKET EDİYOR. ZATEN OY VERME KÜLTÜRÜNDEN BU BELLİ OLUYORCevap Yaz 86 82 Yayından Kaldır
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Falanca partiye oy verince kültürsüz mü olunuyor. Daha Şu partiye oy vermiş diye İnsanları kabullenemiyorsunuz. Sen kendi kültürüne bak. İnsanlar özgürce oy kullanabilir. ÖYLE OLMASA SEÇİMİN NE ANLAMI NE ÖNEMİ VAR. Biraz geniş açılardan BAK. . . AT GÖZÜYLE BAKMAYIN1 Yayından Kaldır
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Adamda baldızından kalır yanı yok zaten hepsinin suratından belli Tipitip surattılar . Yaaaaaaa geldiğinden beri ne yaptı işleri altüst etmekten başka . Anlamıyorlarrrrrrr , Anlamıyorlarrrrrrrrr bunların tek bildiği gezmek tozmak İcraate geldimi Tııııııııın ses görüntü yok sıfıııııııır bunların vurdum duymazlığına koca bir PEEEEEEEEEEEEES diyorum . O mevkiye geldiyse haddini bilecek Deniz kenarında yada kayak pistinde olmucak.1 Yayından Kaldır
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YAZMIYORUM SANANE , Şimdiye kadar'' İHANET ''edilmiş ( Aman ha ben demiyorum ) siz o söze karşı mı geliyorsunuz . Bak öbür dünyada dilini ensenden çekerler . Hııııı , ağzına biber sürerim . . . Kardeş '' Her koyun kendi bacağından asılır '' Adama ne baldızından .2 Yayından Kaldır
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Ya hala rezil oluyorlar . Baldızının yazdığı neydi o öyle ?????Bunlara vurpatlasın çal oynasın . İstanbulda Deprem olsa Memleketten kaçarlar uğraşmazlar yardımla işlerinede gelmez birde vatandaştan tepki görmemek için zorla istemiyerek gidildi . Vallaha İstanbul’un haline acıyorum kediye Ciğer Emanet etmek gibi birşey yaptınız cöremesinide yaşıyorsunuz . Gitti güzelim istanbul ama neyse müstahak size bu kış iyicene hissettirecek size şimdikten kolay gelsin13 6 Yayından Kaldır