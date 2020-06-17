Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Gaziantep'de deprem mi oldu? Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem verileri.
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Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Gaziantep'de deprem mi oldu? Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem verileri.

17 Haziran itibarı ile ajanslar son dakika deprem bilgisi paylaştı. Gaziantep ve Şanlıurfa illerimizde deprem oldu. Knadilli ve AFAD'a göre deprem bilgileri haberimizde. Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Gaziantep'de deprem mi oldu? Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem verileri.

Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Gaziantep'de deprem mi oldu? Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem verileri.
17.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:20

Afad ve Kandilli son dakika olarak Şanlıurfa'da deprem olduğu bilgisini aktardı. Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde meydana gele deprem Gaziantep gibi yakın illerden hissedildi. Deprem ile ilgili can kaybı veya maddi hasar bilgisi henüz paylaşılmadı. Son depremler ile ilgili bilgileri haberimizde ele aldık.

ŞANLIURFA'DA 4.1 ŞİDDETİNDE DEPREM

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde saat 11.47'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Büyüklük : 4.1 (Mw)

Yer : Hilvan (Sanliurfa)

Tarih-Saat : 17.06.2020, 11:47:13 TSİ

Enlem : 37.5195 N

Boylam : 38.6685 E

Derinlik : 7.66 km

Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Gaziantep'de deprem mi oldu? Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem verileri.
Merkez üssü

AFAD SON DEPREMLER

Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Gaziantep'de deprem mi oldu? Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem verileri.
AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Gaziantep'de deprem mi oldu? Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem verileri.
KANDİLLİ SON DEPREMLER
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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