Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Gaziantep'de deprem mi oldu? Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem verileri. 17 Haziran itibarı ile ajanslar son dakika deprem bilgisi paylaştı. Gaziantep ve Şanlıurfa illerimizde deprem oldu. Knadilli ve AFAD'a göre deprem bilgileri haberimizde. Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Gaziantep'de deprem mi oldu? Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem verileri.

Afad ve Kandilli son dakika olarak Şanlıurfa'da deprem olduğu bilgisini aktardı. Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde meydana gele deprem Gaziantep gibi yakın illerden hissedildi. Deprem ile ilgili can kaybı veya maddi hasar bilgisi henüz paylaşılmadı. Son depremler ile ilgili bilgileri haberimizde ele aldık. ŞANLIURFA'DA 4.1 ŞİDDETİNDE DEPREM Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde saat 11.47'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyüklük : 4.1 (Mw) Yer : Hilvan (Sanliurfa) Tarih-Saat : 17.06.2020, 11:47:13 TSİ Enlem : 37.5195 N Boylam : 38.6685 E Derinlik : 7.66 km Merkez üssü AFAD SON DEPREMLER AFAD SON DEPREMLER KANDİLLİ SON DEPREMLER KANDİLLİ SON DEPREMLER