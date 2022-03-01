AFAD ve Kandilli Rasathanesi 1 Mart Salı günü deprem olup, olmadığı merak edilmekte. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Antalya'da deprem nerede oldu? Antalya'da deprem mi oldu? Antalya'daki deprem kaç şiddetinde, nerede oldu? 1 Mart Salı 2022 Antalya'da nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Deprem merkez üssü neresi? Deprem mi oldu? 1 Mart Salı 2022 Antalya Kemer'de deprem mi oldu? Kemer depremi nerede oldu, merkez üssü neresi? Kaç şiddetinde deprem oldu?

ANTALYA KEMER'DE DEPREM Mİ OLDU?

Antalya'nın Kemer ilçesinde saat 19: 43'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ilde çok hafif hissedildiği belirtildi.

Twitter AFAD açıklaması şöyle:

#Deprem

Büyüklük : 4.6 (Mw)

Yer : Kemer (Antalya)

Tarih-Saat : 01.03.2022, 19:43:35 TSİ

Enlem : 36.6326 N

Boylam : 30.4958 E

Derinlik : 4.60 km

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Antalya'da gerçekleşen deprem 4.6 büyüklüğünde oldu. Depremin merkez üssü Kemer olarak belirlendi. Deprem 1 Mart Salı bugün saat 19:43'de gerçekleşti.

Deprem merkez üssü haritadaki yeri:

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