Deprem konutu yapımında 'dava açmama' şartı

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan 1200 konutun yapımını üstlenen belediye, hak sahipleriyle yaptığı sözleşmeye yıkılan konutlar ile ilgili dava açmama ve daha önce açılan davalardan vazgeçme şartı koydu. Depremzedelerin avukatı İbrahim Yılmaz, vatandaşların bir an önce evlerine kavuşabilmek için sözleşmeyi imzaladıklarını; ancak son eklenen maddenin depremzedeleri ikinci kez mağdur ettiğini söyledi. Elazığ Belediyesi Kentsel Dönüşüm Proje Müdürü Lütfi Oğuz, "Bu rutin bir uygulamadır. İmzalamayanların hisseleri kamulaştırılacak" dedi

Elazığ'da meydana gelen depremde konutları yıkılan ev sahiplerinin birçoğu, evlerinin yıkılmasında sorumlulukları olduğu iddiasıyla, Elazığ Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetmei Başkanlığı (AFAD) aleyhinde maddi ve manevi tazminat davaları açtı. Depremzede A.H., tarafından açılan davayı karara bağlayan Elazığ 1'inci İdare Mahkemesi, bilirkişi raporunu dikkate alarak, belediyeyi yüzde 20 oranında kusurlu bularak, 19 bin 917 lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı yüzde 3 oranında kusurlu bularak 2 bin 987 lira, AFAD'ı yüzde 2 oranında kusurlu bularak bin 991 lira olmak üzere davacıya toplam 24 bin 896 lira maddi tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıcı 20 bin liralık manevi tazminat davasının 2 bin liralık kısmının kabulüne karar vererek, her 3 kurumu kusurları oranlarında bu parayı davacıya ödemesine hükmetti. Sonuçlanan davalardan birçoğunda benzer kararlar çıktı.

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri

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