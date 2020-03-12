Deprem hasar tespit ekibi arttırıldı
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Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Malatya, Deprem, Güncel

Deprem hasar tespit ekibi arttırıldı

Malatya'da depremden zarar gören evlerin hasar tespiti devam ederken, tespit bekleyen ev sayısının fazla olmasından hasar tespit ekip sayısı arttırıldı.

12.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:31
Deprem hasar tespit ekibi arttırıldı

Malatya'da depremden zarar gören evlerin hasar tespiti devam ederken, tespit bekleyen ev sayısının fazla olmasından hasar tespit ekip sayısı arttırıldı.


Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü koordinesinde hafta başında 45 ekipte 90 teknik personel ile hasar tespiti yapılırken, bugün su sayı hasar tespiti için 50 ekipte 100 teknik personele çıkarıldı.


Bu arada, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden büyük oranda etkilenen Malatya'da bugün itibariyle girilmeyen 6 bin 33 bina ve 10 bin 837 bağımsız bölüm bulunuyor.


Vatandaşların dilekçe vererek evlerinde hasar tespiti istediği ifade edilirken, 10 bin 837 dilekçenin beklediği, sıraya konulduğu ve sıraya göre evlere hasar tespitine gidildiği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Manşet

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