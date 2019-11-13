Deprem eylem planı çalışmalarına start veren Başkan Babaoğlu, müjdeyi verdi

13.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:41

Olası afetlere karşı 91 mahallede bilinçlendirme kampanyası başlatılacağını söyleyen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ilçe merkezinde Hendek Afet Koordinasyon Merkezi (HAKOM) projesini hayata geçireceklerini söyledi.



Deprem ve olası afetlere karşı aşamalı eylem planı hazırlayarak çalışmalara başlayan Hendek Belediyesi; yerinde kentsel dönüşüm, toplu konut ve yapı stoklarının iyileştirilmesi çalışmalarının yanı sıra bilinçlendirme kampanyasının startını verdi. Bu kapsamda Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, gönüllü arama kurtarma, haberleşme ve yardım kuruluşlarının temsilcileriyle ikinci kez yapılan toplantıda bir araya geldi. Belediye meclis salonunda yapılan toplantıda Kızılay Hendek Şube temsilcileri, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), Hendek Arama Kurtarma Ekibi (HAKUT) ve TRAC Sakarya Şube temsilcileri katıldı. Düzenlenen toplantıda katılımcılar yapılması gerekenler ve eksikliler konusunda görüşlerini paylaştı.



Toplantıda konuşan Başkan Babaoğlu, doğal afetlerin yıkıcı etkilerinin azaltılması için önlem ve tedbirler almak zorunda olduklarını belirtti. Babaoğlu, "1999 depreminin üzerinden 20 yıl geçti. Allah o günleri bir daha yaşatmasın. Hepimiz sorumluluk sahibiyiz. Can ve mal kaybını önleyecek çözümler ve çalışmalar yapmak zorundayız. AFAD ile yapılacak kurumsal işbirliğinin yanı sıra hepimiz afete hazırlık ve afet koordinasyonu konusunda çalışmalar başlatacağız. Olağanüstü bir durumda Hendek'te kim ne yapacak, nerede ne olacak hepsinin dersini çalışarak, sistemli-denetlenebilir bir şekilde 91 mahallede eğitim faaliyetleri başlatmayı planlıyoruz. Sizler gönüllü çalışanlarsınız. El ele vererek hep birlikte biz bunu Hendek'te başarabiliriz" dedi.



Tek çatı altında koordinasyonun sağlanması ve fiziksel tüm imkanların tesis edilmesinin önemine değinen Babaoğlu, "Bu nedenle Rasimpaşa Camiinin yanında bulunan belediyemize ait arazide kriz ve acil durum merkezi olacak kullanacak olan, Hendek Afet Koordinasyon Merkezi (HAKOM) projesini hayata geçireceğiz. Konum itibariyle avantajlı olan ve kolay erişimin sağlanabileceği bu merkez, olası bir afette kesintisiz iletişim, sağlık, arama kurtarma ve çeşitli yardımların düzenli bir şekilde koordine edileceği aynı zamanda eğitimlerin düzenli olarak verileceği bir yer olacak. 1999'da koordinasyon sıkıntısından dolayı neler yaşandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Tüm kurumlar ve kuruluşlarla entegrasyon sağlayacak bir merkezi kısa sürede Hendek'e kazandıracağız. Çalışmalar başladı. İnşallah bu merkezi hiç kullanmak zorunda kalmayız" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA