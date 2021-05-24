Deport ne demek? Deport nedir, ne anlama geliyor? Türkçe karşılığı nedir?
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Deport ne demek? Deport nedir, ne anlama geliyor? Türkçe karşılığı nedir?

Deport ne demek? Deport nedir, ne anlama geliyor? Türkçe karşılığı nedir?
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Gündemde yer alan yabancı kelimelerin başında deport geliyor. Peki, deport nedir, ne demek? Deport kelimesinin Türkçe anlamı nedir? Deport ne anlama gelir? Deport'un Türkçe karşılığı 'Tehcir' mi demektir? Deport ne demek? TDK'ya göre bir karşılığı var mı? Tüm detaylar haberimizde.

Deport kelimesi İngilizce bir kelimedir. En genel anlamı 'sınır dışı etmek, uzaklaştırmak' anlamlarına gelmektedir. Peki, Deport ne demek? Deport ne anlama geliyor? Türkçe karşılığı nedir? Deport'un Türkçe karşılığı nedir?

DEPORT NEDİR, NE DEMEK?

Deport, İngilizce bir kelimedir. Deport kelimesinin anlamları şu şekilde; "sınır dışı etmek, dışlamak, uzaklaştırmak, sürgün etmek" vb. anlamlara gelmektedir.

Türkçe olarak karşılığına "Tehcir" diyebiliriz.

TEHCİR NEDİR?

Tehcir veya zorunlu göç, bir topluluğu yaşadığı yerden göç ettirme, göç etmesine sebep olma, sürme.

Tehcir sözcüğü, Arapça hicret (göç etmek) kelimesinden gelir.

Göçler toplumsal bellekte önemli bir yere sahiptir. Örneğin bazı Müslüman topluluklarında hala kullanılmakta olan hicrî takvim, Müslümanların Mekke'den Medine'ye göçlerini başlangıç olarak almıştır.

Deport ne demek? Deport nedir, ne anlama geliyor? Türkçe karşılığı nedir?

TDK'ya göre tehcir kelimesi "Göç ettirme, göç etmesine sebep olma, sürme." anlamına gelmektedir.

DEPORT OLMAK NE DEMEK? DEPORT YOLCU NEDİR?

Deport yolcu bir ülkede suç işleyen kişiye denilmektedir. Yani herhangi bir ülkede suç işlemiş kişi kendi ülkesine gönderilirken deport yolcu olarak tanımlanıyor.

Deport olmak demek bir kişinin kendi vatandaşı olmadığı herhangi bir ülkede suç işlemesi demektir.

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