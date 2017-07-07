Denizlispor'un Erzurum Kampı Başladı

YENİ sezon öncesi Akhisarn Belediyespor'a giden Alperen ve yönetimin anlaşmama kararı aldığı Anıl Taşdemir dışında iç transferi firesiz kapatan Denizlispor, ilk etap kamp çalışmaları için bu sabah Erzurum'a gitti.



Başkanlığını yönetici Hikmet Olgun'un yaptığı kafileye, genç futbolcular Hüseyin, Ali Eren, Batıcan, Emre Sağlık, Alperen Yazıcı, Atakan Üner, Burak Yılmaz, Şefikcan ve Tarık da dahil edildi. Erzurum'da pro lisans kursunda olan teknik direktör Yusuf Şimşek, kurs ve kamp çalışmalarını birlikte yürütecek. Yeşil siyahlı ekip, 17 Temmuz'a kadar sürecek kampta 2 hazırlık maçı yapacak.



Öte yandan Denizlispor yönetimi, sosyal medyada kulüp hakkında yapılan olumsuz değerlendirmelerin dikkate alınmamasını istedi. Yönetimin açıklaması şöyle:



"Takımımız iç transferde istenilen oyuncularla sözleşme yenilemiş, kadromuz korunmuştur. Taraftarlarımızın bizden öncelikli olarak istemiş olduğu store mağazamız geniş ürün yelpazesi ile 20 Temmuz'da aktif hale gelecektir. Geleceğe umutla bakan bir Denizlispor yaratma hedefimizi sürdürüyoruz. Yönetimimize teşekkür etmek yerine karalama kampanyası başlatarak iftiralarda bulunan kişileri ciddiye almamanızı isteriz." - Denizli