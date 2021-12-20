DENİZLİLİLER KAR KEYFİNİ BAĞBAŞI YAYLASI'NDA ÇIKARDI

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de hafta sonu yağan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışıyla Teleferik ve Bağbaşı Yaylası muhteşem güzelliğe kavuştu. Bu güzelliğe tanık olmak isteyen binlerce Denizlili, kış manzarası ve karın keyfini doyasıya yaşamak için yaylaya akın etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Teleferik ve Bağbaşı Yaylası dört mevsim doğanın farklı tonlarını içeren güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Kar yağışının ardından Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, hafta sonu binlerce Denizliliyi ağırladı. Yoğunluktan dolayı uzun kuyrukların oluştuğu teleferikle 1500 metre rakımlı yaylaya çıkan vatandaşlar sevdikleriyle birlikte karın tadını çıkardı. Kara hasret kalan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, ziyaretçilerine karın tadını yaşama fırsatı verirken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Denizli'de karın yağdığı ilk noktalardan biri olan 1500 metre rakımdaki Bağbaşı Yaylası'nda bol bol hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar, bir yandan karın keyfini yaşarken diğer yandan şehrin stresinden uzaklaşarak farklı bir gün geçirdi. Çocuklarıyla kardan adam yapan Denizlililer kartopu oynayarak ve kızak kayarak beyaz örtünün tadını çıkardı.