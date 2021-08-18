Denizli Valisi Atik'ten "aşı" çağrısı
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Denizli Valisi Atik'ten "aşı" çağrısı

Denizli Valisi Atik'ten 'aşı' çağrısı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uyulmasını ve aşı olunması çağrısında bulundu.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uyulmasını ve aşı olunması çağrısında bulundu.

Vali Atik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınının etkisini devam ettirdiğini belirtti.

Atik, "Salgın aramızda dolaşmaya devam ediyor. Günlük tespit edilen vakaların birçoğu maalesef aşısız ve aşısını tamamlamamış kişilerden oluşuyor. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Salgına karşı bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uyalım. Lütfen önceliğimiz aşı olsun." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk de "İlimizde 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızda aşılanma oranı yüzde 92 iken, 35 yaş altı gençlerimizde aşılanma oranı yaklaşık yüzde 58'dir. Aşısını yaptırmayan tüm gençlerimizi aşıya bekliyoruz. Unutmayın sizlerle daha güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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