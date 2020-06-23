Denizli Valisi Atik: Orkestra şefliği yapacağım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Denizli Valisi Atik: Orkestra şefliği yapacağım

DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik, kentteki sorunlara hakim olmaya başladığını belirterek, "Sorunların çözümü noktasında bana ne düşüyorsa yapacağım. Bu kentte orkestra şefliği yapacağım. Her kurum ne yapacağını biliyor.

Denizli Valisi Atik: Orkestra şefliği yapacağım
23.06.2020 15:58 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:58

DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik, kentteki sorunlara hakim olmaya başladığını belirterek, "Sorunların çözümü noktasında bana ne düşüyorsa yapacağım. Bu kentte orkestra şefliği yapacağım. Her kurum ne yapacağını biliyor. Biz sadece o uyumu sağlayıcı tedbirleri alacak mekanizmaları geliştireceğiz" dedi.

Siirt'ten Denizli Valiliği'ne atanan Ali Fuat Atik, Polis Evi'nde, basın mensuplarıyla biraraya geldi. Denizli'ye ilk kez geldiğini söyleyen Vali Atik, temiz şehrin sıcak kanlı insanlarıyla karşılaştığını söyledi. Vali Atik, kamu kurumlarında hizmet odaklı anlayışla hareket ettiğini belirtip, "Benim için sıfatım hayatımda çok alt sıralarda gelir. Ben, önce Allah'ın kuluyum sonra anne ve babamın çocuğuyum, eşimin eşiyim, çocuklarımın babasıyım. Ondan sonra da çocuklarımın rızkını temin ettiğim valilik görevim gelir. Ailemde nasıl yetiştiysem, ailemle nasılsam, vatandaşlarımıza karşı da öyleyim. Bir gün bu makamdan ayrılacağımı biliyorum, insanın aldığı nefes bile sınırlı. Dolayısıyla ben vali oldum diye Allah'ın sevgili kulu falan değilim. Tek amacımız yüce milletimize en güzel hizmeti yapmak, hak ettiği şekilde muameleye tabi tutulmasını sağlamak. Annem, babam Trabzon'da yaşıyor. Onlar sokağa çıktığı zaman ya da bir devlet dairesine gittiği zaman onlarına nasıl davranılmasını istiyorsam ben de başkalarının anne -babalarına öyle davranıyorum" dedi.

Sorunlarının çözümü için kentteki diğer yöneticilerle birlikte elinden ne geliyorsa yapacağını ifade eden Vali Atik, "Denizli'nin sorunlarına yavaş yavaş hakim olmaya başladık. Denizli-Aydın Otoyolu'nun ihalesi 3 Temmuz'da yapılacak. Ayağım uğurludur, inşallah bu sefer iptal olmaz. Bu ve bunun gibi sorunların olduğunu yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Bu sorunların çözümü noktasında da bana ne düşüyorsa, bu kentte orkestra şefliği yapacağım. Yoksa her kurum ne yapacağını biliyor. Biz sadece o uyumu sağlayıcı tedbirleri alacak mekanizmaları geliştireceğiz. Gerek yerel siyasetçilerimizle gerek yönetimlerimizle elimizi taşın altına değil gövdemizi koyacağız. Bu kentin hak ettiği, talep ettiği ne varsa yerine getirmeye çalışacağız" diye konuştu.'KİŞİSEL ÖZGÜRLÜKLER BENİM İÇİN ÖNEMLİ'Vatandaşların kişisel özgürlüklerine önem verdiğini dile getiren Vali Atik, "Hiç kimseyi ne sosyal yaşantısından dolayı ne inancından dolayı hiçbir şekilde asla bir ayrıma tabi tutmam. Bunu yapmanın da insanlık dışı bir davranış olduğuna inanırım. Herkesin bir özgürlük alanı vardır, hiç kimsenin bu alana yaklaşmaması gerekir, yaklaşmayı bile düşünmesi beni rahatsız eder" dedi.'ÇALIŞMA MEKANİZMASININ İŞLEYİŞİNİ TEMİN ETMEK BENİM GÖREVİM'

Kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişinden kendisinin sorumlu olduğunu vurgulayan Vali Atik, "Kamunun işleyişi anlamında, o çarkların düzgün işlemesi için denetimlerimiz olacak. Buradaki devlet mekanizmasının başında ben varım. Bu mekanizmanın da iyi işlemesini temin etmek benim görevim. Eğer devletin çarklarında bozukluk varsa sorumluluk bana aittir" ifadelerini kullandı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı Haber
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Haber
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a...
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Kiraz yemeye gelen ayının macerası tel örgülerde son buldu
Kiraz yemeye gelen ayının macerası tel örgülerde son buldu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri
Samsun'da şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü
Samsun'da şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Son Dakika: Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Barış Yöş Ozan Açıktan Dilan Çiçek Deniz
Spor Adem Büyük Fatih Terim Serdar Aziz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Bursa Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Denizli Valisi Atik: Orkestra şefliği yapacağım - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 16:02:37. #1.15#
title