Denizli Valisi Ali Fuat Atik oldu DENİZLİ Valisi Hasan Karahan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliği'ne atandı.

DENİZLİ Valisi Hasan Karahan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliği'ne atandı. Siirt Valisi Ali Fuat Atik ise Denizli Valisi oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle 41 ilin valisi değişti. Kararnameyle Denizli Valisi Hasan Karahan, Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirildi. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Valisi olarak atandı.

ALİ FUAT ATİK KİMDİR?Trabzon nüfusuna kayıtlı 1975 doğumlu Ali Fuat Atik, ilk ve orta öğrenimini babasının memuriyeti nedeniyle değişik vilayetlerde tamamladıktan sonra lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. 26 Aralık 1999'da yapılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 87. dönem Tokat Kaymakam adayı olarak 29 Mayıs 2000'de göreve başladı. Kırklareli-Pehlivanköy, Edirne-Lalapaşa Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Ali Fuat Atik, sırasıyla Rize-Derepazarı, Bingöl-Karlıova, Ağrı-Taşlıçay Bolu-Mengen Kaymakamlık görevleri ile Ardahan Vali Yardımcılığı görevinde bulundu. Bartın-Ulus ve Çanakkale-Ezine Kaymakamlık görevini yürütürken, 20.03.2017 tarihinde Erzurum-Karayazı Kaymakamlığı ve belediye başkanlığına kayyum olarak atandı. İngilizce bilen, evli ve iki çocuk babası Ali Fuat Atik, 21 Haziran 2017 tarihli ve 2017/301303 sayılı kararname ile Siirt Valiliği'ne atanmıştı.

Kaynak: DHA