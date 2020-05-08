DENİZLİ Unutulmaz çizgi film karakterleriyle nikahlarını kıydılar

Unutulmaz çizgi film karakterleriyle nikahlarını kıydılarDENİZLİ'de Emre ve Selin Taşbaş çifti, nikahlarında gelinlik ve damatlık yerine 'Taş Devri' isimli çizgi filmin kahramanları Fred ve Vilma Çakmaktaş'ın kostümlerini giydi.

Unutulmaz çizgi film karakterleriyle nikahlarını kıydılar

DENİZLİ'de Emre ve Selin Taşbaş çifti, nikahlarında gelinlik ve damatlık yerine 'Taş Devri' isimli çizgi filmin kahramanları Fred ve Vilma Çakmaktaş'ın kostümlerini giydi. Unutulmaz bir nikahla dünya evine girdiklerini belirten Damat Emre Taşbaş, "Koronavirüs salgını nedeniyle ilkel günlere döndüğümüz bu günlere biraz neşe katmak istedik" dedi. Denizli'de yaşayan Emre ve Selin Taşbaş çifti, koronavirüs nedeniyle yapmayı planladıkları düğünü erteledi. Çift bu sebeple nikah yapmaya karar verdi. Merkezefendi Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen nikah törenlerine farklılık katmak isteyen Çift, gelinlik ve damatlık yerine Taş Devri adlı çizgi filmin kahramanları Fred ve Vilma Çakmaktaş'ın kıyafetlerini giydi. Çift. Çizgi film karakterlerinin kostümleri içerisinde, mutluluğa imza atarak hayatlarını birleştirdi.

Damat Emre Taşbaş, kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu belirtip, "Koronavirüs salgını nedeniyle düğünümüzü ertelediğimiz için nikahımız basit olsun istemedik. Hem de virüsten dolayı ilkel günlere döndüğümüz bu günlere biraz neşe katmak istedik. Geçmişe dönüp baktığımızda bu kasvetli günlere odaklanmak istemedik. Anı kalsın istedik. İlkel çizgi film kahramanları olan Fred ve Vilma Çakmaktaş olduk. Çok güzel tepkilerle karşılaştık. Sosyal mesafeyi koruyarak beraber fotoğraf çektirmek isteyen bir çok kişi oldu. Çok eğlenceli bir anı bıraktık yaşamımıza. Arkadaşlarımız, akrabalarımız çok mutlu oldular" dedi.

Kaynak: DHA