Denizli Tripolis'in Gün Yüzüne Çıkması 4 Asır Sürebilir

Tripolis'in gün yüzüne çıkması 4 asır sürebilir



DENİZLİ'nin Buldan İlçesi'nde bulunan ve Helenistik Dönem'de Frigya, Karya ve Lidya bölgelerinin kesişim noktasında yer alan Tripolis Antik Kenti'nde 3. Dönem 2017 yılı çalışmaları bu ay başlayacak. Arkeolog Sezer Sayan, antik kentin 3,5 kilometrelik bir alanı kapsadığını belirterek, "Burada yaklaşık 300-400 yıl sürebilecek bir kazı alanı mevcut. Daha yolun çok başındayız" dedi.



Denizli'nin Buldan İlçesi Sınırları içerisinde bulunan ve kuruluşunun Lidyalılar dönemine ait olduğu belgelenen Tripolis Antik Kenti'nde 3.Dönem 2017 yılı kazıları bu ay içerisinde başlayacak. Helenistik Dönem'de Frigya, Karya ve Lidya bölgelerinin kesişim noktasında, Lidya sınırları içerisinde yer alan, Menderes Nehri ve Yenicekent Mahallesi arasındaki yamaca kurulan antik kentte, ilk kazı çalışmaları 1994 yılında Denizli Müze Müdürlüğü tarafından yapıldı. 2008 yılında ikinci dönem çalışmalarına başlanan tarihi antik kentte, üçüncü dönem kazılarına ise Müze Müdürlüğü'nün başkanlığında, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahadır Duman'ın bilimsel danışmanlığında, 18 Haziran 2012 tarihinde başlandı.



Kazı çalışmaları hakkında bilgi varan Arkeolog Sezer Sayan, Kentin güneyinde Çürüksu Vadisi'nde kurulmuş olan ve çağdaşı Laodikya'ya 30 kilometre, Hierapolis'e ise 20 kilometre uzaklıkta bulunan antik kentte, 3. Dönem 2017 yılı için gerekli hazırlıkları yaptıklarını, kazı çalışmalarına bu ay içerisinde tekrar başlayacaklarını söyledi.



Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Arkeolog Sezer Sayan, "Bizler üçüncü dönem kazı çalımlarının yürüten ekibiz ve burada beşinci senemizi doldurmak üzereyi Bu yılki kazı çalışmalarında, Geşomar Agorası'nda yol ortasında bulunan toprak tabakasını açtıktan sonra geçen yıl açtığımız alanlara yoğunlaşacağız. Anıtsal Çeşme'nin restorasyon çalışmalarına başlamayı düşünüyoruz. Biz burada çok küçük bir alan kazıyoruz. Kent, kazıların bulunduğu alanın arkasındaki dağdan başlayarak daha da aşağıya giderek, yaklaşık 3,5 kilometre karelik bir alanı kapsıyor. Burada yaklaşık 300-400 yıl sürebilecek bir kazıdan bahsediyoruz. Daha yolun çok başındayız, ilerleyen günlerde bu kazılar gelişerek daha devam edecektir" dedi.