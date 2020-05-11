Denizli tarihinin en büyük alt yapı inşa çalışması devam ediyor
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Denizli tarihinin en büyük alt yapı inşa çalışması devam ediyor

Denizli tarihinin en büyük alt yapı inşa çalışması devam ediyor
11.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:40

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 3 mahallenin daha alt yapı sorununu ortadan kaldıracak projeye başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 3 mahallenin daha alt yapı sorununu ortadan kaldıracak projeye başladı. 2 bin 400 santimetre çapındaki dev boruların döşenme çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, Denizli tarihindeki en büyük alt yapı hattını inşa ettiklerini belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Sevindik, Sümer ve Karşıyaka Mahallesi'nin alt yapı sorununu tarihe gömecek büyük projenin inşasına başladı. Bölgenin alt yapısını değiştirecek proje ile Sevindik, Sümer ve Karşıyaka Mahallesi ilk defa yağmur suyu hatları ile tanışacak. Bu kapsamda 3 mahalleye 122 kilometre içme suyu hattı, 78 kilometre kanalizasyon hattı ve 23 kilometre yağmursuyu hattı döşenecek. Toplamda 223 kilometre uzunluğunda alt yapı hattı döşenecek bölge için 1 adet de atık su terfi merkezi inşa edilecek. Proje, 3 mahalle ile birlikte kent merkezinde kullanılan atık suların büyük bir bölümünün Denizli Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'ne taşınacağı 2 bin 400 santimetre çapındaki dev kanalizasyon bağlantı borularının döşenmesiyle başladı. 8,5 metre derinliğinde kazı yapılmasının ardından döşenen 2400'lük dev boru hatlarını inceleyen Başkan Osman Zolan, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Denizli tarihindeki en büyük hat

Başkan Zolan, geçtiğimiz yıl Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka ile Deliktaş Mahallesi'nin bir kısmında başladıkları altyapı çalışmalarını Sevindik ve Sümer Mahallesi ile devam ettirdiklerini söyledi. Sevindik, Sümer ve Karşıyaka Mahallesi'nin alt yapısını baştan aşağı değiştirecek ve bölgeyi yağmur suyu hatları ile tanıştıracak proje ile Denizli tarihinin en büyük kanalizasyon hattını döşediklerine dikkat çeken Başkan Osman Zolan, "2 bin 400'lük dev boruların döşendiği bu güzergah şehrimizin büyük bir bölümündeki kanalizasyon atıklarının toplandığı yeni bir hat olacak. Bu dev hatta toplanan kanalizasyon daha sonra arıtma tesisimize taşınacak. Burası Denizli açısından hayati bir nokta. Denizli tarihinde yapılmış en büyük kanalizasyon hattı" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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