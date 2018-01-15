Denizli - Otomobil Şarampole Devrildi 1 Ölü, 5 Yaralı

Otomobil şarampole devrildi 1 ölü, 5 yaralı

DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Karakurt Mahallesi Honaz Karayolu'nda meydana geldi. Aşçılık yapan Ramazan Koç yönetimindeki 20 FU 100 plakalı otomobil, aşını hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanıp ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Ayşe Özırmak olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan Ramazan Koç, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra yaralılar Gökhan Tutumlu, Osman Kaksal, İbrahim Kaksal ve Saadettin Ahmet Kındıl ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken Ayşe Özırmak'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.