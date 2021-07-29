Denizli'nin eski belediye başkanlarından Ali Dartanel hayatını kaybetti
Denizli Belediyesinin eski başkanlarından Ali Dartanel, 99 yaşında hayatını kaybetti.
Denizli Belediyesinin eski başkanlarından Ali Dartanel, 99 yaşında hayatını kaybetti.
Kentte 1968-1973 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ali Dartanel, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.
Dartanel'in cenazesinin, yarın 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenecek törenin ve Yeni Camii'de kılınacak namazın ardından Asri Mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu