DENİZLİ Moloz altında kalıp yaralanan itfaiye eri, tedavi sırasında kıyafetlerini kestirmek istemedi

Moloz altında kalıp yaralanan itfaiye eri, tedavi sırasında kıyafetlerini kestirmek istemedi

Denizli'nin Çameli ilçesinde, bir TIR'ın çarptığı ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalışırken moloz yığınının altında kalarak yaralanan itfaiye eri Tanju Uğur (28) kendisine gereken müdahaleyi yapabilmek için üzerindeki kıyafetleri keserek çıkarmak isteyen sağlık ekiplerine Devletimin malı kesmeyin diyerek direndi. Yanına gelen itfaiye çavuşunun Senin sağlığından önemli değil demesinin ardından Uğur'un üzerindeki kıyafet kesilebildi.

İmamlar Mahallesi'ndeki Mehmet Tutkun'a ait ahıra, geçen 8 Temmuz'da saat 01.00 sıralarında, Mikail Abalı'nın kullandığı 54 HP 906 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle çatısı çöken ahırın duvarının bir bölümü de yıkıldı. Ahırdaki 5 büyükbaş hayvan enkazın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, molozların arasında sıkışan hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışma sırasında, itfaiye eri Tanju Uğur'ın üzerine moloz yığınları devrildi. Uğur, meslektaşları tarafından molozların altından kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Uğur'un beline ortopedik korse takılması için üzerindeki kıyafet kesilmek istendi. Ancak itfaiye eri Uğur, acısını unutup, Devletimin malı kesmeyin diyerek, ayağa kaldırılıp, kıyafetinin çıkartılmasını istedi. Ancak sağlık ekipleri, Uğur'un ayağa kalkmasının tehlikeli olabileceğini belirterek üzerindeki kıyafeti kesmekte ısrarcı oldu. Ancak buna izin vermeyen Uğur, hastaneye gelindiğinde de üzerindeki kıyafeti kestirmedi. Bunun üzerine itfaiye çavuşu Halil Akın'dan yardım istendi. Hastaneye gelen Akın, Senin sağlığından önemli değil. Bırak kıyafetleri kessinler dedi. Bunun üzerine Uğur ikna olurken, çavuşunun izniyle üzerindeki kıyafet kesilerek çıkartıldı. Bellindeki kemikte ve kalça kemiğinde parçalı kırıklar bulunan itfaiye eri Tanju Uğur, tedaviye alındı.

YAŞADIĞI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

TIR'ın çarpması sonucu yıkılan ahırdaki hayvanları kurtarmak isterken molozların üzerine yıkıldığını belirten Uğur, Bilincim yerindeydi. Büyük korku yaşadım. El ve ayaklarımı hareket ettirebilmeme rağmen sırtımda büyük bir acı hissediyordum. Melektaşlarım beni molozların altından çıkardı dedi.

'DEVLETİMİ KÜLFET ALTINA SOKMAK İSTEMEDİM'

Kendisine müdahale etmek için kıyafetini kesmek isteyen sağlık personellerine direnmesiyle ilgii olarak ise Uğur, şunları söyledi

Kıyafetlerimi kestirmek istemedim, çünkü onları bana devletim verdi. Onları kestirip boş yere masraf edilmesini istemedim. 100-200 liralık ucuz malzeme değiller. Devletimi bu külfetin altına sokmak istemedim. 'Ayağa kaldırın, çıkarayım' dedim. Ancak amirlerim sağlığımı düşündükleri için kıyafetimin kesilmesine izin verdi. Bana, 'Kıyafetler senden daha değerli değil' dedi. O zaman itfaiyeciliğin bir meslek değil aile olmak olduğunu anladım dedi.

HASTANEDE BİLE İNEKLERİ SORDU

Bir an önce sağlığına kavuşup, görevine, meslektaşlarının arasına dönmeyi istediğini vurgulayan Uğur, Görevim icabı oradaydım. Bizim için sadece insanlar değil her canlı çok önemli. Nefes alan her canlının yardımına koşan bir teşkilatın mensuplarıyız. Kurtarma çalışmasına gittiğimde, molozların altında kalan hayvanların çaresiz bakışlarını görseydiniz, hiç tereddüt etmeden siz de içeri girerdiniz. Hastaneye gelince bile kurtarma çalışmasına devam edilen hayvanları sordum. Onlar konuşamıyor ve derdini anlatamıyor. Onları kurtarmaya çalışırken ben de yaralandım ama bu benim işim. Mesleğimi severek yapıyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA