Denizli merkezli kaçak elektronik sigara operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli merkezli kaçak elektronik sigara operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli merkezli kaçak elektronik sigara operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Denizli ve İstanbul'da kaçak elektronik sigara ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - Denizli ve İstanbul'da kaçak elektronik sigara ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde kaçak elektronik sigara ve ekipmanları ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Üç ay süreyle gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucu Denizli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, iş yerlerine ve şahıslara kaçak elektronik sigara satışı yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 138 kaçak elektronik sigara cihazı, 176 kaçak elektronik sigara likiti ve 1930 paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli merkezli kaçak elektronik sigara operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

 İsmi değişeceği iddia edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası asıldı

İsmi değişeceği iddia edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası asıldı

 Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı

Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Temel Karamollaoğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı
Spor Bülent Uygun Muslera Gökhan Töre Alex Teixeira Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Şans Oyunları Gazeteler Güzel Sözler Stefan Kuntz Armin Laschet Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Denizli merkezli kaçak elektronik sigara operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 18:35:49. #1.11#