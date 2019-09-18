Denizli kurutmalık üzümler futbol sahasına serildi

18.09.2019 09:52

Kurutmalık üzümler futbol sahasına serildi

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinin Yenicekent Mahallesi'nde sofralık üzüm üreten bazı bağcılar, yaş üzüm fiyatlarını düşük bulunca çareyi ürünü kurutmakta buldu. Mahalledeki futbol sahası, çocuk parkı ve sokaklar, kuru üzüm sergisine döndü.

Yenicekent Mahallesi'nde 15 bin dönüm alanda yaklaşık 35 bin ton yaş üzüm üreten çiftçilerin hasat dönemi sürüyor. Mahallede örtü altı üretim yapmayan çiftçiler bu yıl dolu, yağmur ve güneş yanıkları nedeniyle beklediği verimi alamadı. Olumsuz hava koşulları yüzünden üzümdeki kalite düşünce, ürüne verilen fiyat da düştü. Örtü altı üretim yapan çiftçiler üzümlerini kilogram fiyatı 2.5 ile 3 lira arasında satabilirken, örtü altı üretim yapmayan çiftçiler verimi düşük ürünleri için verilen fiyatı, giderlerini karşılamadığı için kabul etmedi. Çiftçiler bu nedenle, taban fiyatı kilogramı 10 lira kuru üzüme yöneldi. Mahalledeki başta futbol sahası olmak üzere çocuk parkları ve boş bulunan yerler kuru üzüm sergisine çevrildi. Mahalledeki futbol sahasının neredeyse her yerine

serilen üzümler kurumaya bırakıldı. Çocuk parkları da üzüm sergisine döndü. Kurumaya bırakılan üzümlerin arasından geçen çocuklar, parkta salıncağa ve tahterevalliye binerek eğlenmeye çalışıyor.

'MASRAFLAR ÇIKMADI'

Yenicekent Mahalle Muhtarı Musa Çakır, üreticilerin bekledikleri fiyatı alamayınca kuru üzüme yöneldiğini ifade ederek,

Mahallede stat, çocuk parkları ve boş alanlar, kuru üzüm sergisine döndü. Çocuklarımızın futbol oynadığı sahaya da mecburen üzüm serdik. Üzümlerin kurumasından sonra kaldıracağız. Çocuklarımız tekrar burada futbol oynayabilecek. Çocuk parkları da üzüm sergisi var. Örtü altı üretilen üzümler, kilosu 2.5 ile 3 liradan satılıyor. Kuru üzümün taban fiyatı 10 liradan ama hepsi çiftçinin eline geçmiyor. Giderleri çok fazla dedi.

Üzüm üreticisi Hakan Yeşil ise, Bu yıl yaş üzümden istediğimizi alamadık. İç pazar ve ihracat için de talep az oldu. Biz de kuru üzüme yöneldik. Yaş üzüm beklentilerimizi karşılamadı. Verilen fiyatlar özellikle ilaç, gübre, mazot masraflarımızı karşılamadı diye konuştu.

Kaynak: DHA