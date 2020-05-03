DENİZLİ Kleopatra'nın yüzdüğü 2 bin 500 yıllık antik havuz, en boş günlerini yaşıyor
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DENİZLİ Kleopatra'nın yüzdüğü 2 bin 500 yıllık antik havuz, en boş günlerini yaşıyor

DENİZLİ Kleopatra'nın yüzdüğü 2 bin 500 yıllık antik havuz, en boş günlerini yaşıyor
03.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:00

Kleopatra'nın yüzdüğü 2 bin 500 yıllık antik havuz, en boş günlerini yaşıyorUNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'deki antik havuz, koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçi girişene kapatılmasının ardından en boş günlerini yaşıyor.

Kleopatra'nın yüzdüğü 2 bin 500 yıllık antik havuz, en boş günlerini yaşıyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'deki antik havuz, koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçi girişene kapatılmasının ardından en boş günlerini yaşıyor. Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın içerisinde yüzdüğüne inanılan, yaz kış sıcaklığı 36 derece olan ve doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan havuz, ziyaretçilerine kavuşacağı günü bekliyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde, yaz kış 36 derece su sıcaklığına sahip 2 bin 500 yıllık Kleopatra antik termal havuzu, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 19 Mart'tan bu yana ziyarete kapanmasının ardından en boş günlerini yaşıyor. Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın içerisinde yüzdüğüne, Hz Meryem'in gözlerini yıkadığı ve şifa bulduğuna inanılan ve doğal güzelliğiyle yüzbinlerce turistin akın ettiği antik havuz, yaklaşık bir buçuk aydır ziyaretçilerinden uzak kaldı.

GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKAN GÜZELLİK

Pamukkale'de, milattan sonra 692'de meydana gelen depremde, sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan antik havuz, dört mevsim değişmeyen 36 derecelik suyuyla ilgi çekiyor. Berrak suyu ve tarihi atmosferiyle kendisine hayran bırakan antik havuz, turistlere kapılarını açacağı günü bekliyor. Şifa arayanlara farklı bir deneyim sunan antik havuzun drone ile havadan çekilen görüntüleri ise izleyenleri büyülüyor.

2019'DA 400 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

Antik havuzun işletme müdürü Kazım Tali, 2019'da 400 bini aşkın turisti ağırladıklarını söyledi. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle antik havuzun ziyaretçilerinden uzak kaldığını kaydeden Tali, "Pamukkale'ye gelen turistlerin en gözde ziyaret alanlarından birisi burasıydı. Geçtiğimiz yıl havuz tıklım tıklım doluydu. Bu yıl hedefimiz 500 bin turist sayısını aşmaktı. Ancak yaşanan salgın nedeniyle geçici süreyle hizmet veremiyoruz. Burada rutin bakımlarımızı sürdürüyoruz. Ziyarete açıldıktan sonra en iyi şekilde ziyaretçilerimize tam kapasiteyle hizmet vermeye hazırız" dedi.

DENİZLİ Kleopatra'nın yüzdüğü 2 bin 500 yıllık antik havuz, en boş günlerini yaşıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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