DENİZLİ Kayıp olarak aranan çiftçi, tarlasında baygın halde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DENİZLİ Kayıp olarak aranan çiftçi, tarlasında baygın halde bulundu

Kayıp olarak aranan çiftçi, tarlasında baygın halde bulunduDENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde kendisinden haber alınamayan Ali Akyol (50), 8 saatlik arama çalışmasının ardından tarlasında baygın halde bulundu.

DENİZLİ Kayıp olarak aranan çiftçi, tarlasında baygın halde bulundu
20.07.2020 14:52 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:56

Kayıp olarak aranan çiftçi, tarlasında baygın halde bulundu

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde kendisinden haber alınamayan Ali Akyol (50), 8 saatlik arama çalışmasının ardından tarlasında baygın halde bulundu.

Acıpayam ilçesi Dodurga Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ali Akyol, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Ancak Akyol, uzun süre evine dönmedi.

Merak eden ailesi kendisine ulaşamayınca ve mahalle sakinleriyle yaptığı aramalardan sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarına Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Denizli şubesi ekipleri de katıldı. Ekipler yaklaşık 8 saatlik arama çalışmasının ardından Akyol'u Gümüş Mahallesi'ndeki tarlasında baygın halde buldu. Bilincinin yerinde olmadığı tespit edilen Akyol, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 3. Sayfa
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi Magazin
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti Magazin
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi Magazin
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada 3. Sayfa
Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor Ekonomi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Bazı ülkelere uçuşların yeniden başlamasıyla Antalya'ya 1 günde 10 binin üzerinde yabancı turist geldi
Bazı ülkelere uçuşların yeniden başlamasıyla Antalya'ya 1 günde 10 binin üzerinde yabancı turist geldi
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek
Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı
Yapı Kredi Kurban Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredi verecek
Yapı Kredi Kurban Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredi verecek
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
110 yıllık tarihi olan Ankaragücü, Süper Lig'den 5. kez küme düştü
110 yıllık tarihi olan Ankaragücü, Süper Lig'den 5. kez küme düştü
Tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehir, kasasına yaklaşık 420 milyon TL koyacak
Tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehir, kasasına yaklaşık 420 milyon TL koyacak
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Şeyma Subaşı Tuvana Türkay Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç İrfan Buz Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Muğla Beşiktaş Ayasofya Şampiyon
Şu an buradasınız: DENİZLİ Kayıp olarak aranan çiftçi, tarlasında baygın halde bulundu - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 15:24:41. #1.14#
title