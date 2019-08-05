DENİZLİ Jandarmadan 'kaliforniyum' operasyonu

Jandarmadan 'kaliforniyum' operasyonu

DENİZLİ'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği nükleer madde operasyonunda, dünyanın en pahalı maddeleri arasında yer alan ve nükleer reaktörlerde kullanılan kaliforniyum maddesi olduğunu iddia ettikleri tozu satmaya çalışan 6 kişi, yakalandı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaptığı incelemede tozun kaliforniyum olmadığı belirlenince, herkes rahat bir nefes aldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente gelen 6 kişinin ellerinde bulunduğunu iddia etiikleri 30 gram kaliforniyum maddesini satmaya çalıştığını öğrendi. Şüpheli 6 kişiyi takibe alan jandarma ekipleri, zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Otomobilde arama yapan jandarma ekipleri, poşette toz bir madde olduğunu görünce, AFAD ekiplerini çağırdı. Maddeyi inceleyen ekipler, tozun kaliforniyum maddesi olmadığını tespit etti. Ayrıca tehlikeli bir yapısının da olmadığı belirlendi. AFAD ekipleri toz maddenin ne olduğunu belirlemek için götürdü. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin kaliforniyum maddesi diye dolandırıcılık yapmaya çalıştıklarının sanıldığı ifade edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen 6 kişinin sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA