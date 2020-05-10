DENİZLİ Hasret sona erdi, 65 yaş ve üzeri kişiler cadde ve sokaklara çıktı

Hasret sona erdi, 65 yaş ve üzeri kişiler cadde ve sokaklara çıktıDENİZLİ'de sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti.

Hasret sona erdi, 65 yaş ve üzeri kişiler cadde ve sokaklara çıktı

DENİZLİ'de sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti.

Koronavirüs dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü kişilere bugün saat 11.00- 15.00 saatleri arasında sokağa çıkış izni verildi. Denizli'de 22 Mart'tan bu yana evlerinden çıkamayan vatandaşlar, cadde ve sokaklara akın etti. Maske takıp sokaklarda yürüyüş yapan vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı. Polis ekipleri tarafından sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesini sevinçle karşıladıklarını belirten vatandaşlardan Fikriye Tarakçı, "Arkadaşımla birlikte hemen evimizden çıktık. Sokaklarda yürümeyi çok özlemişiz. Güneşe hasret kalmıştık. Evde pencereden elimizi uzatıp güneş almaya çalışıyorduk" dedi.

Meral Urcan, temiz hava almanın ve yürüyüş yapmanın tadını çıkardıklarını kaydederek, 'Yürümeyi unutmuşuz. 2 aydır evdeyiz hiçbir yere çıkamadık. Eşyalarımızı çocuklarımız karşıladı. Evlerimizde çok sıkılmıştık. Bu bize çok iyi geldi" diye konuştu. Sokağa çıktığı için mutluluğunu dile getiren vatandaşlardan Aynur Özdemir (73) "Çok mutlu olduk. Bizi düşündükleri için çok teşekkür ederiz. Çok sıkılmıştık. Yaklaşık 2 aydır evimizdeydik. Bugün çıktık çok şükür" diye konuştu. Ümran Moroğlu (74) ise "Hava almak için çıktık. Yürümeyi özlemişim. Sağlıklı olduğumuzu hissettik" dedi.

Kaynak: DHA