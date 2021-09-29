Denizli, Erasmus günlerinde 4 ülkeden misafirlerini ağırlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli, Erasmus günlerinde 4 ülkeden misafirlerini ağırlıyor

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Denizli, Erasmus günlerinde 4 ülkeden misafirlerini ağırlıyor Denizli'de Erasmus günleri aralıksız devam ediyor.

DENİZLİ (İHA) - Denizli, Erasmus günlerinde 4 ülkeden misafirlerini ağırlıyor

DENİZLİ - Denizli'de Erasmus günleri aralıksız devam ediyor. Romanya, Portekiz, Polonya ile Macaristan ortaklarının katıldığı proje açılışında, katılımcılara piyano, gitar, keman ve tumba eşliğinde müzik dinletisi okul öğretmenleri tarafından yapıldı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ projeleri hareketlilikleri devam ediyor. Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezinin ortağı olduğu ve 2019 yılında Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus + Okul Eğitimi Programı Ana Eylem 2- Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında kabul edilen "Social Values STEM from European Heritage" projesi ortakları Denizli'de bir araya geldi. Proje açılış programına İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Yasin Temel, Mevlüt Şahin, Okul Müdürü Hurşit Çalışkan, Romanya, Portekiz, Polonya ile Macaristan proje ortakları katıldı. Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen proje açılışında katılımcılara piyano, gitar, keman ve tumba eşliğinde müzik dinletisi okul öğretmenleri tarafından yapıldı.

"Proje hayata geçirildi"

Erasmus+ projesinin detayları hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "2019 yılında Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus + Okul Eğitimi Programı Ana Eylem 2- Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında kabul edilen "Social Values STEM from European Heritage" başlıklı proje hayata geçirildi. Proje ortakları Romanya, Portekiz, İtalya, Polonya, Macaristan ve Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezimiz'dir. Projenin Türkiye ayağında ilimizde Romanya, Portekiz, Polonya ve Macaristan' dan 3 er öğretmeni misafir ediyoruz. İlimizdeki yapacakları çalışmalarda STEM alanında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacaktır" dedi.

Denizli, Erasmus günlerinde 4 ülkeden misafirlerini ağırlıyor

Denizli, Erasmus günlerinde 4 ülkeden misafirlerini ağırlıyor

Denizli, Erasmus günlerinde 4 ülkeden misafirlerini ağırlıyor

Denizli, Erasmus günlerinde 4 ülkeden misafirlerini ağırlıyor
İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Amelia Hamlin Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Kerem Kamışlı
Spor Mesut Özil
Tüm Haberler Mesut Özil Gazeteler Güzel Sözler Adnan Menderes Amelia Hamlin Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Denizli, Erasmus günlerinde 4 ülkeden misafirlerini ağırlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 10:59:59. #1.11#