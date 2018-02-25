Denizli Deplasmanda Kazandı
Spor Toto 1. Lig 24. haftada Gazişehir Gaziantep, sahasında karşılaştığı Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig 24. haftada Gazişehir Gaziantep, sahasında karşılaştığı Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
50. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Tugay'ın şutu az farkla auta çıktı.
59. dakikada sağ kanatta serbest vuruş kazanan Gazişehir Gaziantep'te topun başına Gökhan geçti. Bu oyuncunun ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Sinan kafayla vurdu. Top kaleci Asil'de kaldı.
76. dakikada sol kanattan kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Akyüz düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
82. dakikada sağ kanattan yapılan ortada defanstan seken top Mehmet Akyüzün önünde kaldı. Mehmet'in düzgün vuruşla top ağlara gitti. 0-2
KÜNYE
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Abdulkadir Bittigen xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Selahettin Altay xx
Gazişehir Gaziantep: Stockhowiak xx, Ahmet xx, Tugay xx, Sinan xx, Jefferson xx, Gökhan xx, Himmet xx (Webo dk. 78 ?), Özgür Özkaya xx, Uğur xx (Serdar dk. 46 ?), Özgür Can xx, Del Valle xx
Yedekler: Necati, İsmail, Murat, Yasin,, Mustafa Sami, Prince, Okan
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Denizlispor: Asil xx, Ziya xx (Barış dk. 40 xx), Kappel xx, Burak xx, Taşkın xx (Lazic dk. 81 ?), Hasan xx, Cenk xx, Alperen xxx, İsmail xxx, Kerem xx, Eze xx (Mehmet Akyüz dk. 46 xxx)
Yedekler: Zeki, Taha Can, Veli, Cihan, Hüseyin, Alperen, Berkan,
Teknik Direktör: Fatih Tekke Goller: Mehmet Akyüz (dk. 76 ve 82) (Denizlispor)
Kırmızı kart: Tugay (dk. 52) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Uğur, Özgür Can, prince, Ahmet (Gazişehir Gaziantep), Eze, Barış, Hasan (Denizlispor)
(Lider Olgun/İHA)