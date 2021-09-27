Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Haberler
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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin oturdukları yerlerde çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır uyuşturucu ve hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
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