Denizli'deki orman yangınları kontrol altına alındı
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Denizli'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Denizli'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Buldan ve Tavas ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Denizli'nin Buldan ve Tavas ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarında önceki gün çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları yapılırken rüzgarın etkisiyle yeniden başlayan yangına ekipler gece boyu müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Tavas ilçesinde de Pınarlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, gece boyu sürdürülen çalışmalarla kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

İki ilçedeki yangını soğutma çalışmaları helikopter desteğiyle devam ediyor.

Öte yandan, 2 yangına da Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiye ekipleri de müdahale etti.

Ayrıca, Sarayköy ilçesinde sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarında, önceki gün ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyük bir alanda etkili olan yangına, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı söndürme uçağının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 16 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 25 tanker, 3 dozer, 2 kepçe ve Orman Bölge Müdürlüğünden 25 arazözle müdahale edilmişti. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile İl Jandarma Komutanlığı ve 11. Komanda Tugay Komutanlığından askerler de söndürme çalışmalarına katılmıştı.

Bazı firmalara ait iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek vermişti.

Tavas ilçesinde de Pınarlık Mahallesi Pınarlık ve Çakıroluk mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 35 arazöz, 250 orman işçisi, 10 iş makinesi, beton mikseri ve çok sayıda su tankeri ile karadan, 2 helikopter ile de havadan alevlere müdahale edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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