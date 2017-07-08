Denizli'deki Orman Yangını

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz mahalleleri yakınında çıkan orman yangınında zarar gören 420 hektarlık alanın Mart 2018'e kadar yüzde 90'ının ağaçlandırılacağını söyledi.



Özbaş, Sarayköy'deki orman yangınının etkili olduğu Tırkaz ve Tekkeköy mahallelerine giderek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Belediye Başkanı Özbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının orman ekipleri ve vatandaşların gayretleriyle kontrol altına alındığını söyledi.



Yangında zarar gören alanların hemen yeşillendirileceğini belirten Özbaş, "Yangında 420 hektar alanımız maalesef yandı. Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu ile görüştüm. Soğutma çalışmaları bittiği andan itibaren önümüzdeki günlerde bu yanan ağaçların kesilmesi, temizlenmesi söz konusu olacak. Sonbahardan itibaren 2018 yılının mart ayına kadar tüm bu yanan bölgelerimizi orman ekiplerimizle tekrar ağaçlandıracağız. Yüzde 90'ını fidan, kalan yüzde 10'luk kısmını da tohumlayarak tekrar ekim ve dikimini sağlayacağız. İnşallah bu kötü günler geride kalacak. Ormanlarımız tekrar yeşerecek." dedi.



Öte yandan, yangının meydana geldiği alandaki zarar "drone" ile görüntülendi. Kayıtlarda, yangının verdiği zarar ve etkili olduğu alan görülüyor.



Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz mahallelerindeki ormanlık alanda 3 Temmuz'da yangın çıkmıştı. Alevler rüzgarın da etkisiyle etrafa yayılınca bölgedeki 3 mahalle boşaltılmıştı. 6 Temmuz'da tamamen söndürülen yangında, yaklaşık 420 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtilmişti.