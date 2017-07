Denizli'deki Orman Yangını

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Sarayköy ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin, "Kesin olmamakla birlikte 150 hektardan fazla bir alan yanmış durumda. Şu anda yangın söndürme çalışmaları devam ediyor." dedi.



Tin, yangın bölgesine yakın bulunan Tıknaz Mahallesi'ne gelerek, Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu'dan bilgi aldı.



Burada gazetecilere açıklama yapan Tin, yangının geniş alanlara yayılmasının ardından kent merkezindeki programlarını iptal edip olay yerine geldiğini ve çalışmaları yerinde incelediğini söyledi.



Tıknaz Mahallesi'nin boşaltılmasının söz konusu olduğunu vurgulayan Tin, "Kapalı spor salonunda vatandaşlarımız için yer hazırlandı. Yiyecek ve barınaklar AFAD tarafından hazırlandı. Kesin olmamakla birlikte 150 hektardan fazla bir alan yanmış durumda. Şu anda yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 250 arkadaşımız yangını söndürmek için müdahale ediyor." dedi.



Komşu illerden yangını söndürmek için ekiplerin geldiğini aktaran Tin, şunları kaydetti:



"Burada her birim ve her kurum görevini tam olarak yapıyor. Halkımız da güven altına alındı. Artık sabahı bekleyeceğiz. Uçak ve yangın söndürme helikopteriyle başlatılacak. Duamız o ki rüzgar çıkmasın ve hem Denizli tarafına hem de Babadağ Muğla tarafına aşmamasını sağlamak. Bütün arkadaşlarımız var gücüyle çalışıyor."



Tin, telefonla Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi arayıp yangın hakkında bilgi verdi. Ardından Zeybekci telefondan, "Allah beterinden saklasın, Allah kolaylık versin. Allah yardımcımız olsun. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan uçak ve helikopterlerle müdahaleye başlanır. Bu afetten Denizli'miz zarar görmeden kurtulur. Zarar gören tarım alanlarının hepsi telafi edilir. Cana zarar gelmesin. En az zararla Denizli'miz inşallah bu afetten kurtulur. Bütün itfaiyeci ve orman ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.



Orman Bölge Müdürü Korucu



Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu ise yangının genel olarak kontrol altına alındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Özellikle dışarıdan gelen arazözlerimizi belirli bir alana dizip soğutma çalışmalarını yapıp sabah hava araçlarımızla birlikte kesin bir netice alacağız. Şu an kontrol altına aldık ama gece olduğu için kesin bir şey söyleyemiyoruz."



Denizli'nin Sarayköy ilçesi Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz mahallelerindeki ormanlık alanda yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 100 hektarlık alana yayılan yangın nedeniyle bölgedeki üç mahalle boşaltılmıştı. Yangına havadan müdahale eden 3 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağı, havanın kararması nedeniyle çalışmalarına ara vermiş, karadan 21 arazöz, 17 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile mahalleliler söndürme çalışmalarına katılmıştı.