Denizli'deki İş Adamı Cinayetinde 5 Kişiye Müebbet

Denizli'deki iş adamı cinayetinde 5 kişiye müebbet



DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, iş adamı İsa Mintaş'ın iki yıl önce kırmızı ışıkta beklediği sırda silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen dava sonuçlandı. Dava kapsamında tutuklu yargılanan 6 kişiden 5'i müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesindeki kırımız ışıkta 22 Kasım 2015'te beklediği sırada, motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybeden İş adamı İsa Mintaş, cinayetine ilişkin yürütülen dava sonuçlandı. Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan saldırıya uğrayan Mintaş'ın oğlu Burak Mintaş ile Hakan Karaca, Ozan Ethem Puslu, Yusuf Çağın, Kamil Erdem, Erdem Eroğlu, tutuksuz sanıklar Ümit Akşit, Şahin T. ve Ramazan D. ile sanık ve müşteki avukatları katıldı.

Babasını öldürtmek için şüphelilerle 1 milyon TL ile anlaştığı iddia edilen maktulün oğlu Burak Mintaş'ın, cinayetin ardından zanlılara paranın bir bölümünü verdiği, geri kalanını vermediği için birkaç kez darp edildiği ileri sürülen duruşmada, savunma ve taleplerin alınmasından sonra mahkeme kararını verdi. Açıklanan kararda, Burak Mintaş ile Hakan Karaca, Erdem Eroğlu ve Ozan Ethem Puslu, müebbet hapis cezasına çarptırılırken, "tetikçi" olduğu gerekçesiyle Kamil Erdem, müebbet hapis cezasının yanında 26 yıla mahkum edildi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Çağın 14 yıl alırken, adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanan Ümit Akşit, dosyalardan suçu bulunması nedeniyle 16 yıl hapis cezası verirken, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan Şahin T. ile Ramazan D., için beraat kararı verdi.

Olay

Denizli'de, demir ve mermer ticareti, galericilik ve müteahhitlik yapan 6 çocuk babası, 59 yaşındaki iş adamı İsa Mintaş, 22 Kasım 2015'te Sümer Mahallesi'nde otomobiliyle kırmızı ışıkta beklediği sırada motosikletli kişilerin silahla ateş açması sonucu öldürülmüş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, 500'den fazla güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek, maktulün oğlu Burak Mintaş, Kamil Erdem, Hakan Karaca, Ozan Ethem Puslu, Yusuf Çağın, Erdem Eroğlu, Ümit Akşit, Şahin T. ve Ramazan D.'yi gözaltına almıştı.

Maktulün oğlu Burak Mintaş ile Kamil Erdem, Hakan Karaca, Ozan Ethem Puslu, Yusuf Çağın ve Erdem Eroğlu, "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, Ümit Akşit, Şahin T. ve Ramazan D, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.