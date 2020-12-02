Denizli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Denizli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

02.12.2020 20:57 | Son Güncelleme: 02.12.2020 21:00
Denizli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı, 9 araçta hasar oluştu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı, 9 araçta hasar oluştu.

A.K. idaresindeki 20 RR 425 plakalı otomobil, Denizli-Aydın kara yolu Kumkısık mevkisinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrildi.

Kazayı gören 42 BUH 23 plakalı otomobilin yavaşlamasıyla bu araç ile arkasından gelen 7 araç birbiriyle çarpıştı.

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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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