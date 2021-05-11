Denizli'de yufka pişirilen ocaktan sıçrayan alevlerin neden olduğu yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çabasıyla söndürüldü.