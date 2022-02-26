Denizli'de yardım getirme bahanesiyle hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

BAKLAN, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Baklan ilçesinde, kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtarak girdikleri evden para ve ziynet eşyası çaldıkları suçlamasıyla yakalanan biri 18 yaşından küçük 3 zanlı, cezaevine gönderildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Baklan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaymakamlıktan yardım getirdiklerini söyleyerek Z.E'nin (75) evine giren 3 kişinin hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Kendilerini kaymakamlık çalışanı olarak tanıtan Hasan Can E. (22), Görkem E. (20) ve E.E'nin (16) sosyal yardım kapsamında odun getirdiklerini söyledikleri Z.E'nin evine girdiği, burada da para yardımı kapsamında 200 lira vererek para üstü istedikleri belirlendi.

Yaşlı kadının parasını sakladığı yeri öğrenen zanlıların 50 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını çalarak kaçtıkları belirlendi.

İlçe ve çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıları ilçe dışına çıkmaya çalışırken plakasız otomobilde yakaladı.

Çok sayıda suçtan kayıtları bulunduğu belirlenen şüpheliler, işlemlerinin ardından yağma ve nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal suçlamasıyla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.