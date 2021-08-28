Denizli'de vatandaşlara aşı olma çağrısı
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Denizli'de vatandaşlara aşı olma çağrısı

Denizli'de vatandaşlara aşı olma çağrısı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Sağlık

Denizli'de, Sağlık Bakanlığının açıkladığı 100 bin nüfus başına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında önceki haftalara göre artması üzerine vatandaşlara hızla aşılarını olmaları yönünde çağrı yapıldı.

Denizli'de, Sağlık Bakanlığının açıkladığı 100 bin nüfus başına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında önceki haftalara göre artması üzerine vatandaşlara hızla aşılarını olmaları yönünde çağrı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 14-20 Ağustos haftası vaka sayılarına göre 100 bin kişide 115,33 vakanın görüldüğü Denizli'de AK Parti Milletvekili Şahin Tin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda artan vakalar nedeniyle aşı ve tedbirlere uyum noktasında uyarı yaptı.

Milletvekili Tin, "Salgın varlığını hissettirmeye, aramızda dolaşmaya devam ediyor. Denizli'mizde vaka sayısı az da olsa artıyor. Sanırım tedbirleri biraz ihmal ediyoruz. Az daha gayret. Vefat haberleri canımızı yakmasın. Aşımızı olalım. Tedbirlere uyalım. Sağlıklı, mutlu güzel günlere kavuşalım." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk de Tin'in çağrısına destek verdiği paylaşımda aşılama çalışmaları devam ederken tedbirlere uyumda gevşeme görülmesi nedeniyle hasta sayılarının arttığına işaret etti.

Öztürk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Biz sağlık çalışanlarını, yatan hasta sayısındaki artış üzerken bir yandan da ilimizde Kovid-19 için ayırdığımız yoğun bakımlarımız hızla doldu. Dün itibarıyla Kovid-19 için ek 15 yoğun bakım yatağı daha hazırladık. Özellikle aşısız ya da eksik aşılı hastalarımızda hastalık ağır seyrediyor. Sağlık çalışanlarının mesajını Denizlili vatandaşlarımıza iletmek istiyorum. Aşısını yaptırmamış tüm vatandaşlarımızı hızla aşılanmaya davet ediyoruz. Kovid-19 bitti diyene kadar maske hayatımızın bir parçası, lütfen tedbiri elden bırakmayın. Kaybettiğimiz hastalarımız ve yoğun bakımlarımızdaki hastalarımız canımızı yakıyor, yüzümüzdeki gülümsemeyi soldurmayın, sağlıklı bir Denizli sizlerin desteği ile mümkün."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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