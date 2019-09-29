Denizli'de trafik kazası: 5 yaralı

29.09.2019 23:28

Denizli'nin Bekilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, önüne çıkan köpeğe çarpmamak isteyen sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil şarampole uçtu, kazada 5 kişi yaralandı.



Kaza, Bekilli-Çal ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halil İbrahim Çelik idaresindeki 20 VB 725 plakalı otomobil, trafikte seyir halindeyken iddialara göre, karşısına aniden köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak isteyen sürücü ani manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan Asım, Ayşe, ve Mukaddes Gürsoy yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri ve itfaiye sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA