Denizli'de terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı
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Denizli'de terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı

Denizli'de terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan kişi tutuklandı.

20.01.2020 18:26 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:26
Denizli'de terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı

'de terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan kişi tutuklandı.

İl Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, örgüte üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişiye yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kaçak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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