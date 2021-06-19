Denizli'de tekstil ve OSB çalışanları mobil ekiplerce aşılanıyor

Denizli'de tekstil ve organize sanayi bölgesi (OSB) çalışanlarına mobil ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanmaya devam ediyor.

Denizli'de tekstil ve organize sanayi bölgesi (OSB) çalışanlarına mobil ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanmaya devam ediyor.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında kentte aşılama çalışmaları sürdürülüyor.

Kent genelinde hastanelerde aşı işlemleri devam ederken, tekstil fabrikalarında ve OSB'deki firmalarda çalışan işçilere mobil ekiplerce aşı yapılmaya başlandı.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Uslu, çalışanların aşı kampanyasına ilgi göstermesinin sevindirici olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk de salgın ile mücadelede en büyük gücün aşı olduğunu vurgulayarak, "Denizli Organize Sanayi Bölgesinde çalışan 25 bin kişinin 15 günlük bir programla aşılanması için OSB yönetimi ile aşı planlaması yapıldı. Ayrıca tekstil üretimi yapan firmalardaki çalışanların aşılama çalışması devam ediyor. Sarayköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 3 bin kişinin çalıştığı firmada aşılama devam ediyor." diye konuştu.

Öte yandan kentte bugüne kadar 591 bin 463 kişinin aşı olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek