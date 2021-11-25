Denizli'de tedavisi süren Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de tedavisi süren Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de tedavisi süren Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı

Denizli'de tedavisi süren 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır, yoğun bakımdan normal servise alındı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de tedavisi süren 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır, yoğun bakımdan normal servise alındı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da rahatsızlandıktan sonra Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde nöroloji yoğun bakım ünitesine kaldırılan ve burada ameliyat edilen İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan İnanır, bugün normal servise geçti.

Kadir İnanır'ın bir süre daha hastanede kalması bekleniyor. ???????

İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

 Akşener: Sokağa çekmek isteyenlere izin vermeyeceğiz

Akşener: Sokağa çekmek isteyenlere izin vermeyeceğiz

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title