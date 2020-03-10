Denizli'de taziyeden dönen öğretmen trafik kazasında öldü
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Denizli, Çardak, Afyon, Güncel

Denizli'de taziyeden dönen öğretmen trafik kazasında öldü

Denizli'nin Çardak ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

10.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:59
Denizli'de taziyeden dönen öğretmen trafik kazasında öldü

Denizli'nin Çardak ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Denizli'den Afyonkarahisar yönüne giden Mustafa Gökhan Göçtü (40) yönetimindeki 20 ASC 67 plakalı otomobil, Çardak ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Göçtü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Göçtü'nün cenazesi, Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde öğretmen olan Göçtü'nün, bir yakınının taziyesi için Denizli'ye geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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