Denizli'de sollama yapan tırın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'nin Çal ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çal ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İsabey Mahallesi yakınlarında bir iş yerinin güvenlik kamerasının da kaydettiği trafik kazasında, Ö.D'nin kullandığı 16 AİM 921 plakalı tır, önündeki traktörü sollayarak karşı şeride geçti ve Levent Işıklar yönetimindeki 34 TJ 9666 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilerek yan yatan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Işıklar'ın cesedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek