Denizli'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'nin Çal ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı.



Akkent Mahallesi'ndeki üzüm bağına motosikletiyle giden Yunus Eker (55) ile oğlu Hasan Eker'e (35), Besihaneler mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli bir kişi av tüfeğiyle ateş açtı.



Saldırı sonucu baba Eker, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan oğlu 112 Acil Servis ekiplerince Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.