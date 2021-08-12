Denizli'de silahlı kavgayı ayırmaya çalışırken yaralanan kişi 3 gün sonra hastanede öldü
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Denizli'de silahlı kavgayı ayırmaya çalışırken yaralanan kişi 3 gün sonra hastanede öldü

Denizli'de silahlı kavgayı ayırmaya çalışırken yaralanan kişi 3 gün sonra hastanede öldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Honaz ilçesinde 3 gün önce çıkan silahlı kavgayı ayırdığı sırada yaralanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde 3 gün önce çıkan silahlı kavgayı ayırdığı sırada yaralanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Ovacık Mahallesi'nde 3 gün önce B.S. ile R.K. arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya, B.S'nin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Fatih Bozkaya, yapılan müdahaleye rağmen 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Ovacık Mahallesi'nde 8 Ağustos'ta B.S. ile R.K. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.S'nin tabanca ile ateş etmesi sonucu R.K. ile kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya ve C.K. yaralanmıştı.

Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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