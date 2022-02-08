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Şiddetli rüzgar hasara yol açtı

AA, Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde çıkan rüzgar nedeniyle Başkarcı Mahallesi'nde ağaçlar devrildi.

Mahalledeki alt kısmı pazar yeri olarak da kullanılan düğün salonunun tuğladan örme duvarının bir bölümü park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı.

Binanın sökülen kaplamaları ve duvar parçalarından oluşan moloz yığını belediye ekiplerince temizlendi.

Bugün pazar yerinde kurulması planlanan pazar ise tedbir amaçlı kurulmadı.

Şiddetli rüzgar hasara yol açtı

Şiddetli rüzgar hasara yol açtı

Şiddetli rüzgar hasara yol açtı

Şiddetli rüzgar hasara yol açtı

Şiddetli rüzgar hasara yol açtı

Şiddetli rüzgar hasara yol açtı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Merkezefendi, Başkarcı, Denizli, Düğün, Güncel, Haber

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